Какой праздник отмечают 22 июля и что принято делать в этот день

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22 июля в церковном календаре отмечают День святых мучеников Кирилла и Панкратия.

Фото : bnr.bg

Православные отмечают День мучеников Панкратия и Кирилла 22 июля.

Первый святой жил в I веке после рождения Иисуса Христа и был родом из Антиохии. Вместе с родителями отправился в Иерусалим и принял крещение от апостола Петра. После смерти родных юноша обосновался в одной из пещер Понтийского хребта, где предавался размышлениям и молитвам. Позже Петр и Павел назначили Панкратия епископом Тавромении. Паства служителя быстро распространилась, за что на него озлобились язычники. Он принял мученическую смерть в конце первого столетия нашей эры.

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Кирилл жил в III веке. Святой был арестован во время гонений на христиан во времена императоров Диоклетиана и Максимиана. Господь чудесным образом освободил Кирилла из заточения и указал ему путь в Рим. Там он проповедью вдохновил православных не падать духом. Позже Кирилл был избран епископом на Крите, где служил долгие годы. Мученика обезглавили язычники в 90-летнем возрасте.

Народные приметы

В народе 22 июля называют Черничным днем. В этот день нужно собирать и есть чернику — ягода обладает чудотворной силой.

С 22 июля также начитают собирать огурцы. Согласно примете, если один огурец сорвать и тайно закопать где-то на грядке, весь урожай будет богатым. Собирают в этот день и травы для «любовной магии».

Нельзя конфликтовать, ругаться с родителями и отказывать в помощи.

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