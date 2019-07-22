Видео: Пять человек погибли в аварии под Туапсе

Пять человек, в том числе ребенок, стали жертвами аварии на федеральной трассе «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в региональном МВД.

ДТП произошло около шести часов утра в понедельник, 22 июля. По предварительным данным, водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со встречным Daewoo Nexia.

Instagram @tuapse.news

В результате инцидента водители обоих автомобилей и два пассажира скончались на месте. Еще четыре человека, в том числе два ребенка, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже в больнице от полученных травм скончался семилетний мальчик. За жизнь десятилетней девочки сейчас борются медики.

По факту смертельной аварии в МВД начали проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели беременной жительницы Иркутской области в аварии с каретой скорой помощи.