Турция заявила о готовности ввести в эксплуатацию российские С-400 в 2020 году

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 встанут на боевое дежурство в Турции уже в начале 2020 года. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в понедельник, 22 июля.

Чавушоглу также сравнил российские установки с американским зенитно-ракетным комплексом «Патриот». Глава МИД Турции пришел к выводу, что системы противовоздушной обороны из России «более продвинуты» в сравнении со своими американскими конкурентами.

Турецкий министр отметил, что его страна готова ответить Вашингтону, если тот решит вводить против нее санкции из-за того, что Анкара приняла на вооружение российские С-400. Как подчеркнул господин Чавушоглу, хотя Турция и входит в состав НАТО, она имеет право на сотрудничество со странами вне альянса «там, где есть ее интересы».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400.