«В ожидании»: Елизавета Боярская мечтает оказаться в отпуске — фото

, 14:52 Фото 180

Актриса ностальгирует по отдыху в жарких странах и жаждет побывать там снова.

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Фото, видео : Instagram @lizavetabo

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в Instagram забавное фото. На снимке звезда состроила смешную рожицу за столиком в ресторане. Перед ней стоит огромный казан с гарниром и море-продуктами. При этом понятно, что фотография старая. И знаменитость лишь ностальгирует по отдыху в жарких странах.

«Ничего, ничего. Еще пять тысяч ведер и отпуск у нас в кармане. В ожидании отпуска», — подписала пост артистка.

На вопрос подписчиков, о каких ведрах идет речь, актриса не ответила. Возможно, Елизавета Боярская занимается садовыми работами у себя на даче и уже ждет не дождется отпуска, в котором можно будет ничего не делать.

Instagram @lizavetabo

Поклонникам Елизаветы Боярской очень понравился свежий снимок. Многие отметили, что у звезды очень живая мимика.

«Какая вы удивительно прекрасная. Редкая красота и столько в вас достоинства!»

«Фотография очень летняя и очень испанская, если я не ошибаюсь»;

«Красотка! Такие эмоции красивые, настоящие. Счастья вам и вашей семье!» — написали фолловеры.

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Подписчики стали гадать, где было сделано фото — в Италии или на Востоке. Аппетитная картинка заставила фанатов артистки помериться кулинарными знаниями. Одни решили, что актриса ест заграничную паэлью, другие предположили, что в казане отечественный плов. Снимок оказался настолько «вкусным», что поклонники захотели есть.

«Дай покушать», — попросил подписчик у звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская выложила трогательное фото с мужем.

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