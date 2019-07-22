Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в Instagram забавное фото. На снимке звезда состроила смешную рожицу за столиком в ресторане. Перед ней стоит огромный казан с гарниром и море-продуктами. При этом понятно, что фотография старая. И знаменитость лишь ностальгирует по отдыху в жарких странах.
«Ничего, ничего. Еще пять тысяч ведер и отпуск у нас в кармане. В ожидании отпуска», — подписала пост артистка.
На вопрос подписчиков, о каких ведрах идет речь, актриса не ответила. Возможно, Елизавета Боярская занимается садовыми работами у себя на даче и уже ждет не дождется отпуска, в котором можно будет ничего не делать.
Поклонникам Елизаветы Боярской очень понравился свежий снимок. Многие отметили, что у звезды очень живая мимика.
«Какая вы удивительно прекрасная. Редкая красота и столько в вас достоинства!»
«Фотография очень летняя и очень испанская, если я не ошибаюсь»;
«Красотка! Такие эмоции красивые, настоящие. Счастья вам и вашей семье!» — написали фолловеры.
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Подписчики стали гадать, где было сделано фото — в Италии или на Востоке. Аппетитная картинка заставила фанатов артистки помериться кулинарными знаниями. Одни решили, что актриса ест заграничную паэлью, другие предположили, что в казане отечественный плов. Снимок оказался настолько «вкусным», что поклонники захотели есть.
«Дай покушать», — попросил подписчик у звезды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета Боярская выложила трогательное фото с мужем.