Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в Instagram забавное фото. На снимке звезда состроила смешную рожицу за столиком в ресторане. Перед ней стоит огромный казан с гарниром и море-продуктами. При этом понятно, что фотография старая. И знаменитость лишь ностальгирует по отдыху в жарких странах.

«Ничего, ничего. Еще пять тысяч ведер и отпуск у нас в кармане. В ожидании отпуска», — подписала пост артистка.

На вопрос подписчиков, о каких ведрах идет речь, актриса не ответила. Возможно, Елизавета Боярская занимается садовыми работами у себя на даче и уже ждет не дождется отпуска, в котором можно будет ничего не делать.

Instagram @lizavetabo