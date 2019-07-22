«С легким паром!»: Полуобнаженная Татьяна Терешина снялась в бане с мужем

Бывшая солистка группы Hi-Fi и модель Татьяна Терешина опубликовала серию видео и фотографий из бани, куда отправилась вместе со своим супругом Олегом Курбтовым. На некоторых кадрах на плечи влюбленных накинуты халаты, а на части снимков артистка запечатлена в одном купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь.
Под публикацией певица оставила неоднозначную запись.
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Пока одни восхищались естественной красотой исполнительницы и хвалили ее фигуру, другие принялись гадать, что Терешина подразумевала под формулировкой «первый раз в бане». Некоторые сочли, что под этим выражением звезда имела в виду не посещение заведения, а интимную близость со своим мужем.
Впрочем, свои истинные намерения модель решила не раскрывать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая Терешина сразила поклонников наповал талией после родов.