«С легким паром!»: Полуобнаженная Татьяна Терешина снялась в бане с мужем

Бывшая солистка группы Hi-Fi и модель Татьяна Терешина опубликовала серию видео и фотографий из бани, куда отправилась вместе со своим супругом Олегом Курбтовым. На некоторых кадрах на плечи влюбленных накинуты халаты, а на части снимков артистка запечатлена в одном купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь.

Под публикацией певица оставила неоднозначную запись.

« Счастье. Первый раз в бане. Но в какой! » — написала теледива.

Пока одни восхищались естественной красотой исполнительницы и хвалили ее фигуру, другие принялись гадать, что Терешина подразумевала под формулировкой «первый раз в бане». Некоторые сочли, что под этим выражением звезда имела в виду не посещение заведения, а интимную близость со своим мужем.

«Про „первый раз в бане“ серьезно было? У кого из вас он первый?»

«В смысле первый раз в бане?!»

«С легким паром, милые» , — написали фолловеры.

Впрочем, свои истинные намерения модель решила не раскрывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая Терешина сразила поклонников наповал талией после родов.