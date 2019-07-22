«С легким паром!»: Полуобнаженная Татьяна Терешина снялась в бане с мужем

, 16:21 Видео 190

На своей странице Instagram певица поделилась эмоциями после отдыха.

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Фото, видео : Instagram @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi и модель Татьяна Терешина опубликовала серию видео и фотографий из бани, куда отправилась вместе со своим супругом Олегом Курбтовым. На некоторых кадрах на плечи влюбленных накинуты халаты, а на части снимков артистка запечатлена в одном купальнике, который подчеркивает ее пышную грудь.

Под публикацией певица оставила неоднозначную запись.

«Счастье. Первый раз в бане. Но в какой!» — написала теледива.

Пока одни восхищались естественной красотой исполнительницы и хвалили ее фигуру, другие принялись гадать, что Терешина подразумевала под формулировкой «первый раз в бане». Некоторые сочли, что под этим выражением звезда имела в виду не посещение заведения, а интимную близость со своим мужем.

«Про „первый раз в бане“ серьезно было? У кого из вас он первый?»

«В смысле первый раз в бане?!»

«С легким паром, милые», — написали фолловеры.

Впрочем, свои истинные намерения модель решила не раскрывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая Терешина сразила поклонников наповал талией после родов.

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