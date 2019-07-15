Голая Терешина наповал сразила поклонников талией после родов

Бывшая солистка группы Hi-fi Татьяна Терешина наповал сразила подписчиков худобой и тонкой талией спустя всего полгода после рождения второго ребенка. Артистка разместила в своем Instagram объявление о поиске виллы для отдыха на греческом острове Миконос. Текст она сопроводила снимком, на котором сидит на чемодане в одних трусах, шляпе и солнечных очках.

«Короче, я страшно бледная, приходится накручивать цвет кожи в фильтрах️, а пора бы и позагорать. Нам нужна красивая вилла на конец июля! Желательно с хорошей скидкой», — пояснила Татьяна.

Instagram @tanya_tereshina

Поклонники под впечатлением от быстрого восстановления 40-летней Терешиной — ведь сына Арсения от своего второго мужа, предпринимателя Олега Курбатова она родила только в январе. А еще у нее есть пятилетняя дочь Айрис.

«Таня! Ну не прилично быть красавицей худой! Ну хоть пузо вывали не много! Ну лет немало, и детей двое! А тебе все 18! Зараза такая!»

«Как можно так выглядеть хорошо после рождения ребенка? Супер!»

«Татьяна, вы что такая худенькая?»

«Сравнительно недавно родили, а какая у вас тонкая талия!»

«Как же вы так быстро восстанавливаетесь, Татьяна? Есть секрет?», — недоумевают подписчики.

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Нашлись, правда и те, кто решил испортить эту бочку меда ложкой дегтя и высказать предположение, что весь секрет в фотошопе.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Терешина публиковала фото с обнаженной грудью, назвав себя «молочной лавочкой».