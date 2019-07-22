В Минобороны опровергли слухи об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ прокомментировало информацию об ударе российских военных самолетов по рынку в сирийской провинции. В распространенном в понедельник, 22 июля, сообщении ведомства данные слухи опровергаются.

Как отметили представители министерства, заявления финансируемой американской и британской сторонами организации «Белые каски» о том, что самолеты ВКС РФ якобы нанесли удар по рынку в Мааррат ан-Нуумане в сирийском Идлибе — «фейк».

«Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла», — подчеркнули в Минобороны.

Примечательно, что запуск в СМИ ложной информации — одно из наиболее частых действий «Белых касок». Так, в апреле 2019 года стало известно о том, что зарубежные СМИ сняли постановку гибели сирийской семьи от химоружия для спонсируемой Западом организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии.