Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

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В ночь на пятницу, 12 июля, с территории Идлибской зоны деэскалации боевики попытались атаковать российскую авиабазу с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Фото : ТАСС/Мальгавко Сергей

Тема:
Война в Сирии 4281

Российские средства ПВО отразили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в ночь на пятницу, 12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

Как отметил генерал-майор, боевики незаконных вооруженных формирований попытались атаковать авиабазу с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако они были вовремя обнаружены дежурными средствами ПВО и ликвидированы на безопасном от Хмеймим расстоянии.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент военный объект функционирует в плановом режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами.

Тема:
Война в Сирии 4281
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