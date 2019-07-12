Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские средства ПВО отразили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в ночь на пятницу, 12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

Как отметил генерал-майор, боевики незаконных вооруженных формирований попытались атаковать авиабазу с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако они были вовремя обнаружены дежурными средствами ПВО и ликвидированы на безопасном от Хмеймим расстоянии.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент военный объект функционирует в плановом режиме.

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