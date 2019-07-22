«Находясь на коляске, он жил полноценной жизнью»: племянник об ушедшем Денисе Кмит

Денис Кмит почувствовал себя хуже в последние несколько недель до смерти. Возможно, актера подкосила смерть матери — об этом 5-tv.ru сообщил племянник покойного, Алексей Дубровский.

«В последнее время он плохо себя чувствовал, наверное, с месяц. После кончины бабушки ему стало хуже», — отметил мужчина.

При этом, подчеркивает Дубровский, Кмит вел активный и полноценный образ жизни, несмотря на тяжелую травму — в последние 30 лет артист был прикован к инвалидному креслу.

«Находясь на коляске, он жил достаточно полноценной жизнью. Он ездил на автомобиле, за продуктами ездил. Семья рядом с ним была в последние годы — сестра, племянники, мать была», — рассказал Алексей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, заезды фильма «Спортлото 82» Дениса Кмита не стало в воскресенье, 21 июля. Мужчина скончался на 60-м году жизни.