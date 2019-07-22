Видео: жителей Казани перепугал дымящийся теплоход

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Испуганные местные жители решили, что на судне бушует пожар, и даже вызвали специалистов МЧС.

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Фото, видео : © РИА Новости / Наталья Селиверстова, ВКонтакте @overhearkazan

Социальные сети обсуждают «пожар» на туристическом теплоходе в Казани. Видео с судном, окутанным клубами дыма, очевидцы сделали в воскресенье, 21 июля.

На кадрах видно, что расположенную рядом набережную заволокло клубами черного дыма. Пользователи соцсетей предположили, что на судне загорелось машинное масло.

Однако в региональном управлении МЧС сообщили, что никакого пожара не было. Около 20:15 по местному времени поступило сообщение о возгорании теплохода в речном порту. Пожарные прибыли на место происшествия, где не обнаружили открытого огня. Выяснилось, что на теплоходе произошло задымление, которое возникло при переливании топлива во время заправки судна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморье ученых пришлось спасать с терпящего бедствие катера.

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