Видео: жителей Казани перепугал дымящийся теплоход

Социальные сети обсуждают «пожар» на туристическом теплоходе в Казани. Видео с судном, окутанным клубами дыма, очевидцы сделали в воскресенье, 21 июля.

На кадрах видно, что расположенную рядом набережную заволокло клубами черного дыма. Пользователи соцсетей предположили, что на судне загорелось машинное масло.

Однако в региональном управлении МЧС сообщили, что никакого пожара не было. Около 20:15 по местному времени поступило сообщение о возгорании теплохода в речном порту. Пожарные прибыли на место происшествия, где не обнаружили открытого огня. Выяснилось, что на теплоходе произошло задымление, которое возникло при переливании топлива во время заправки судна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморье ученых пришлось спасать с терпящего бедствие катера.