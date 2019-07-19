В Приморье ученых пришлось спасать с терпящего бедствие катера

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Принадлежащий ДВО РАН катер в пятницу, 19 июля, налетел на скалы в шторм.

Фото : Imago/TASS

В южной части Приморья сотрудникам Дальневосточного морского заповедника пришлось спасать людей, находившихся на тонущем катере. Инцидент произошел в пятницу, 19 июля. На борту судна Национального научного центра морской биологии ДВО РАН находились восемь человек.

Как сообщили в Научном центре, которому принадлежит катер, плавсредство попало в «неблагоприятные погодные условия» и налетело на камни Елизарова. В корпусе катера образовалась пробоина, потребовалась эвакуация находившихся на нем людей.

Вместе с экипажем подоспевшие специалисты морского заповедника оказали всю необходимую помощь пассажирам катера. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время идет работа по спасению самого судна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную.

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В Приморье ученых пришлось спасать с терпящего бедствие катера

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