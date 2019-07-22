В Петербурге капитан полиции торговал шариками с азотом

В Петербурге капитан полиции продавал шары с азотом. Об этом стало известно в понедельник, 22 июля.

В ночь с 21 на 22 июля охранник одного из заведений в Петербурге сообщил о том, что перед входом в ночной клуб на Аптекарском проспекте неизвестный мужчина прямо из салона автомобиля BMW торгует воздушными шариками, наполненными неустановленным газом. Когда охрана заведения попросила мужчину уехать в другое место, он начал угрожать им оружием.

Приехавшие на место полицейские провели осмотр автомобиля и изъяли из иномарки два баллона с окисью азота. При установлении личности выяснилось, что шарами с опасным для здоровья газом торговал капитан полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чем опасны шарики с «веселящим газом».