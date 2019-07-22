Ребенок с цепью на шее пришел к односельчанам за помощью

Полицейские устанавливают условия, в которых воспитывали ребенка в кубанском селе Великовечное в Белореченском районе Краснодарского края.

18 июля сотрудники местного магазина были шокированы появлением грязного мальчика с обрывком цепи на шее и навесным замком. На место вызвали полицейских, которые освободили ребенка из оков. Мальчику потребовалась госпитализация. В МВД установили, что ребенок «воспитывается» в семье бизнесмена. По словам местных жителей, глава семейства днем заставлял сына работать в огороде, а ночь приковывал его цепью в сарае. Таким образом мужчина якобы отучал наследника воровать. Мальчик смог освободиться самостоятельно, оторвав доску, на которой была закреплена цепь.

Полиция начала доследственную проверку по данному факту. Тем временем мать мальчика находится в роддоме и собирается рожать третьего ребенка, пишут местные СМИ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из московского банка, в котором мать набросилась на своего сына с загипсованной рукой.