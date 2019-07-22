Задержан инструктор, организовавший тур для пропавших дайверов в Баренцевом море

В Карелии предъявили обвинение инструктору по дайвингу, по вине которого, как предполагает следствие, утонули двое туристов.

Обвинение Дмитрию Беленихину предъявлено в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Инструктору грозит до десяти лет колонии. Следствие просило поместить обвиняемого под домашний арест, но суд решил оставить его под подпиской о невыезде.

Как рассказывал 5-tv.ru, в воды Баренцева моря спустились дайверы из Петрозаводска и Петербурга. Их тела до сих пор не обнаружены. При первом допросе Беленихин заявил, что подозревает морских зверей.