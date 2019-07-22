Сотни пассажиров продолжают ожидать рейс в Анталью из «Шереметьево»

В столичном аэропорту «Шереметьево» несколько сотен пассажиров задержанного почти на сутки рейса в Турцию готовы пойти на штурм.

Рейс «Москва — Анталья» авиакомпании Azur Air должен был вылететь еще ночью. Но его постоянно откладывают. Причем утром всех даже посадили в самолет, завели двигатели, но после вновь вывели, погрузили в автобус, и отвезли в зону ожидания. И при этом никаких комментариев от официальных представителей не поступало.

«К сожалению никаких возвратов по путевкам нам не будет. То есть люди потеряли огромные деньги. Люди находятся в самой натуральной западне и ловушке. Как к скоту отношение», — рассказывают пострадавшие пассажиры.

В это же самое время туристический коллапс наблюдается и в аэропорту Антальи. Там еще 500 россиян ждут этот же борт, чтобы вылететь на родину. Представитель авиаперевозчика заявил, что задержка произошла по технической причине.

Детали многочасового ожидания по обе стороны границы в материале 5-tv.ru.