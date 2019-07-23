Хулиган на гидроцикле врезался в теплоход на реке Фонтанка в Петербурге. Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 июля, в районе Московского проспекта, пишут пользователи социальных сетей.

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По свидетельствам очевидцев, незадолго до столкновения гидроциклисты своеобразно «развлекались», обливая водой прохожих. В момент удара аквабайк вместе с наездником ушел под днище теплохода и через некоторое время всплыл на поверхность.

« Оба выплыли, но мотоцикл кверху дном », — пишут в сети свидетели произошедшего.

Известно, что в результате столкновения никто не пострадал. Судно пришвартовалось у ближайшей набережной. В этот момент гидроциклисты с места происшествия скрылись.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео столкновения «Метеора» с опорой Дворцовой набережной в Петербурге.