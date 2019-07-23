Хулиган на гидроцикле врезался в теплоход на Фонтанке в Петербурге — видео

, 0:49 Видео 5

Незадолго до происшествия гидроциклисты «развлекались», обливая водой прохожих.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, ВКонтакте @Dusko Marusic/PIXSELL

Хулиган на гидроцикле врезался в теплоход на реке Фонтанка в Петербурге. Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 июля, в районе Московского проспекта, пишут пользователи социальных сетей.

«Жаркая!» Соблазнительная Лобода показала идеальное тело в бикини

По свидетельствам очевидцев, незадолго до столкновения гидроциклисты своеобразно «развлекались», обливая водой прохожих. В момент удара аквабайк вместе с наездником ушел под днище теплохода и через некоторое время всплыл на поверхность.

«Оба выплыли, но мотоцикл кверху дном», — пишут в сети свидетели произошедшего.

Известно, что в результате столкновения никто не пострадал. Судно пришвартовалось у ближайшей набережной. В этот момент гидроциклисты с места происшествия скрылись.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео столкновения «Метеора» с опорой Дворцовой набережной в Петербурге.

Читайте также

+16° Днём +25°
Ночью +13°
62.98
0.11 70.65
-0.14
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

0:49
Хулиган на гидроцикле врезался в теплоход на Фонтанке в Петербурге — видео
0:26
Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»
0:13
«Жаркая!» Соблазнительная Лобода показала идеальное тело в бикини
23:48
Работники лагеря, где при пожаре погиб ребенок, поздно вызвали спасателей
23:25
Смерть в горах: подробности гибели альпинистов в горах КБР — репортаж
23:06
Фото: фанаты обсуждают «бесконечные» ноги Екатерины Варнавы

Сейчас читают

«Шикарно сидит!» Пегова похвасталась соблазнительным ретро платьем — фото
«Сексуально!» Мария Горбань в бикини поразила фанатов фигурой — фото
Анфиса Чехова поведала об отношениях с подругами

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги