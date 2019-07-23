Певица Наташа Королева выложила в Instagram отрывок со съемок нового клипа Дианы Гурцкой, в котором артистка, как отметили ее многочисленные поклонники, «резво пляшет». Также в съемках ролика, помимо Королевой, приняла участие Анита Цой.

«Еду на дачу на расслабоне, звонит мне Диана, заезжай, говорит, клип снимаю про настоящих, без тебя никак нельзя!» — написала певица под видео.

«Ну, ты тут показала класс!» — прокомментировал ролик один из пользователей.

«Резво пляшешь!» — добавил другой.

«Самая настоящая здесь точно ты!» — добавил другой юзер.

«Девчонки, вы молодцы!» — похвалил артисток еще один поклонник.

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