«Показала класс!» Королева зажгла на съемках нового клипа Гурцкой — видео

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Диана Гурцкая снимает ролик с участием звездных подруг — Наташи Королевой и Аниты Цой.

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Фото, видео : Instagram @tarzan___official, @koroleva__star Подтвержденный

Певица Наташа Королева выложила в Instagram отрывок со съемок нового клипа Дианы Гурцкой, в котором артистка, как отметили ее многочисленные поклонники, «резво пляшет». Также в съемках ролика, помимо Королевой, приняла участие Анита Цой.

«Еду на дачу на расслабоне, звонит мне Диана, заезжай, говорит, клип снимаю про настоящих, без тебя никак нельзя!» — написала певица под видео.

«Ну, ты тут показала класс!» — прокомментировал ролик один из пользователей.

«Резво пляшешь!» — добавил другой.

«Самая настоящая здесь точно ты!» — добавил другой юзер.

«Девчонки, вы молодцы!» — похвалил артисток еще один поклонник.

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