Водонаева обвинила россиян в бесцеремонности после травли Леди Гаги в сети

Телеведущая Алена Водонаева осудила россиян за травлю американской певицы Леди Гаги, которая, по их «данным», якобы увела актера Брэдли Купера из семьи соотечественницы — модели Ирины Шейк. Как заявила Водонаева в своей колонке для 7Дней.ру, российская бесцеремонность и привычка мгновенно переходить в атаку — большая проблема.

«Особенно печально, что Россия — лидер по кибербуллингу (травля в сети — Прим.ред.). Исследования Microsoft показали, что половина опрошенных российских детей и подростков в возрасте от восьми до 17 лет становились объектами травли. И я не удивлена этому, ведь их родители делают то же самое», — написала телеведущая.

При этом Алена Водонаева подчеркнула, что некоторые высказывания и шутки на странице Леди Гаги в Instagram действительно были смешными.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что к флешмобу, во время которого русскоязычные пользователи выкладывали в Instagram американской певицы различные рецепты блюд, подключилась даже главный редактор RT Маргарита Симоньян.