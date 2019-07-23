В Минобороны РФ сообщили о препятствии корейских истребителей полету Ту-95МС

Южнокорейские истребители предприняли попытку помешать полету российской авиации. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в российском ведомстве, корейские самолеты выполняли «непрофессиональные маневры». Бомбардировщики РФ при этом воздушного пространства Южной Кореи не нарушали, а маршрут Ту-95МС был построен в соответствии с международными правилами. Летчики изначального пути следования не меняли и двигались на расстоянии 25 километров от островов Токто.

Как сообщают в корейских СМИ, в сторону российских самолетов было совершено порядка 360 предупредительных выстрелов. Однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли, отметив, что никакого «предупредительного огня» корейской стороной не производилось, на связь с нашими летчиками также никто не выходил. Корейская авиация удалилась «после отстрела тепловых пушек».

Кроме того, это не первая попытка Южной Кореи помешать воздушным маневрам РФ над нейтральными водами, отмечают в ведомстве. Сеул в подобных ситуациях ссылается на некую «зону опознавания ПВО», однако международный регламент не предусматривает подобной территории у Южной Кореи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минобороны опровергли слухи об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии.