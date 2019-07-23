Двое граждан России разбились на вертолете Robinson R66, рухнувшем в Средиземное море недалеко от итальянского острова Горгона на севере страны.

Трагедия произошла вечером 22 июля. Прибывшие на место спасатели обнаружили в салоне винтокрылой машины тело россиянки. Поиски 37-летнего пилота и владельца вертолета — также российского происхождения — продолжаются.

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Как пишут итальянские СМИ, воздушное судно вылетело из города Комо в Порто Черво, сделав остановку в коммуне Монтиньозо. Что стало причиной крушения, еще предстоит установить специалистам.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из Адыгеи, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-2.