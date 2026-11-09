Принцип безопасности: как правильно падать в гололед

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Чтобы избежать серьезных травм, надо верно сгруппироваться.

Возможно ли избежать травм при падении на льду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Солодников: в момент падения нужно прижать подбородок к груди

Для того чтобы не получить серьезных травм при падении на льду, необходимо правильно сгруппироваться. Об этом в беседе с URA.RU сказал ученый Пермского Политеха Сергей Солодников.

По его словам, с декабря по февраль число обращений за медицинской помощью из-за травм, полученных в результате падения на льду, возрастает на 40-50%. Солодников подчеркнул, что большинство повреждений связано с неправильными действиями человека в момент падения.

По мнению ученого, ключевым в этом вопросе является психологическая готовность. Если человек будет заранее готов к тому, что он может поскользнуться, то его тело среагирует быстрее.

Также Солодников рассказал о принципе безопасного падения. В момент потери равновесия человеку следует постараться быстро согнуть колени и присесть. Это нужно, чтобы уменьшить высоту падения и предотвратить получение серьезных травм головы. Локти, в свою очередь, тоже необходимо согнуть и прижать к себе, а ноги — держать вместе.

Ученый добавил, что в момент падения важно отбросить в сторону вещи в руках. Это необходимо сделать, чтобы освободить кисти для безопасной группировки. Лучше всего падать не на спину, а на бок. Солодников пояснил, что бедра, ягодицы и лопатка образуют естественный «амортизатор». 

При этом после падения нельзя сразу подниматься. Резкие движения могут усугубить травму. Сначала стоит оценить свое состояние. Если все в порядке, то можно вставать.

Не менее важно в гололед научиться правильно передвигаться. Большое внимание следует уделить обуви. Ботинки должны быть не только удобными, но и не скользить на льду. Лучше всего заранее обзавестись ледоступами и надевать их при гололедице.

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