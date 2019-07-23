Борт «Аэрофлота» благополучно вернулся в Осло

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс «Осло — Москва», благополучно вернулся в порт вылета. Об этом сообщил российский авиаперевозчик.

«Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — говорится в сообщении компании.

Посадка пассажирского лайнера прошла штатно. Что именно произошло на борту через несколько минут после вылета из норвежской столицы — не уточняется. В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры обеспечиваются всем необходимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сигнале бедствия, который подал экипаж самолета, вылетевшего из Осло в Москву.