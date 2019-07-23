Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал принятый в окончательном чтении законопроект, который позволяет владельцам регистрировать свои автомобили без получения номерного знака с последующим его самостоятельным приобретением в уполномоченных организациях.

По его словам, такая возможность у российских автолюбителей уже есть.

«И сейчас у нас, если вы купили автомобиль в одном регионе, а гоните в другой регион, то вам выдают номерные знаки-транзит, чтобы вы могли ее поставить в своем регионе по месту жительства <…> Сейчас я приеду, ставлю автомобиль на учет, мне присылают государственный регистрационный знак, я беру регистрационные документы, перехожу через дорогу в контору, которая штампует номера и делают как дубликат, но делают только оригинал номерного знака. Получаю его, приставил и поехал. Депутаты, мне кажется, опять отстают от того, какие технологии у нас сейчас используются. Никакой „суперновизны“ я здесь не вижу», — отметил Попов.

Принятый законопроект также устанавливает, автомобилям при регистрации будут присваиваться госномера того региона, где зарегистрирован его хозяин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом законе в сфере весового контроля за автотранспортом.