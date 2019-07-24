Трехдневный траур из-за гибели детей в лагере объявили в Хабаровском крае

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Местные власти продолжают утверждать, что были не в курсе существования палаточного городка.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @ugnouralskpodslushano

В Хабаровском крае 24 июля объявили днем траура по детям, погибшим при пожаре в лагере «Холдоми». Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Между тем уже задержаны владелец и директор сгоревшего детского лагеря. Огонь уничтожил практически все палатки — обгоревшие железки — то, что от него осталось. Один ребенок погиб во время пожара, еще трое — скончались в реанимации. Несколько пострадавших до сих пор в больницах, в тяжелом состоянии.

На этом фоне очень кощунственно звучат заявления местных властей, о том, что были «не в курсе существования такого палаточного городка». То есть, никто не знал, никто его не проверял, никто его не разрешал. И случилась трагедия.

Подробности в видеосюжете Дмитрия Вахницкого.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ мальчика из палаточного лагеря о спасении других детей.

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