«Отказали ноги»: мальчик из палаточного лагеря рассказал о спасении других детей

, 16:33 Эксклюзивное интервью 103

Даниил Мажаров помог выбраться своим сверстникам из опасного места во время пожара на базе отдыха «Холдоми» в понедельник, 22 июля.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Один из несовершеннолетних отдыхающих палаточного лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в понедельник, 22 июля, случился пожар, унесший жизни четверых детей, учавствовал в спасении своих сверстников. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал сам мальчик — Даниил Мажаров.

По словам Даниила, когда начался пожар, он проснулся среди ночи от криков детей и взрослых.

«К нам забежал наш хранитель, закричал, что вставайте. Все встали, побежали спасать другие семьи, потом начали заботиться, что надо с собой брать. Никто не брал с собой сумки, чтобы идти налегке. Некоторых задело (огнем), потому что они самовольничали и не слушали вожатых», — рассказал мальчик, который одновременно являлся командиром одного из отрядов.

Затем Мажаров, как он сам признался, додумался до того, чтобы побежать к девочкам из своего отряда, однако там помощь оказалась ненужной, поскольку все они вовремя эвакуировались. Тогда мальчик направился в другой отряд.

«У девочки от страха отказали ноги, поэтому мне пришлось закинуть ее на спину и накрыть футболкой. Второй девочке я дал кофту друга», — добавил он.

В результате трагедии на базе отдыха погибли четверо детей. Еще два ребенка находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи задержали руководителя лагеря.

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