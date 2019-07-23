«До слез!» Вайкуле и Пугачева сразили фанатов шуточным роликом

Подошел к концу музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». О завершении мероприятия решили сообщить Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Сделали они это весьма нетривиальным способом — певицы записали обращение прямо из-за праздничного стола. Видео с искрометными шутками звездных подруг в Instagram опубликовал Максим Галкин.
«Сидим, отдыхаем!» — подписал пост супруг Аллы Борисовны.
Во время шутливого диалога между певицами всплыл интересный факт, который очень встревожил Максима Галкина.
«Привет в Израиль! Хайем, мы отдыхаем!» — артистично сказала на камеру Алла Борисовна.
Максим Галкин стал допытываться у подруг — что это за Хайем, который проживает в Израиле? Лайма Вайкуле, недолго думая, заявила — это новый «хахель» Примадонны.
«Какой хахель? Вы что, гоните что ли?!» — возмутился Галкин.
Поклонники пришли в восторг от искренних, настоящих, ничего не стесняющихся звезд шоу-бизнеса. Похвалам и комплиментам в комментариях, казалось, не будет конца. Больше всего подписчиков впечатлил искрометный юмор артисток.
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«Как так можно смешить?! Вся тушь на глазах растеклась!»
«Суперские дамочки! Юморные, клевые»;
«Очень смешные, до слез!» — восторгаются поклонники.
Российские знаменитости поспешили присоединиться к армии фанатов Вайкуле и Пугачевой. Так, певицами восхитилась Алика Смехова.
«Чудесные хулиганки!» — похвалила звездных подруг актриса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева посоветовала Лайме Вайкуле молчать.