«Спать, есть, купаться» — Кристина Асмус составила план на отпуск

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Российская актриса сообщила о долгожданном отдыхе от изнуряющих будней на съемочной площадке и бессонных ночей.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками радостью от новостей о предстоящем отпуске, пишет Teleprogramma.pro.

Супруга Гарика Харламова заявила, что и не надеялась отдохнуть этим летом. Артистка пожаловалась на «бессонные ночи, „температурные“ съемки и голодовки».

Instagram @asmuskristina

«Буквально только что я узнала, что мой отпуск-таки состоится! 🏝🍹И естественно он будет исключительно в режиме — спать, есть, купаться (орфография и пунктуация авторы сохранены — Прим. Ред.)», — написала Асмус на своей странице в Instagram.

Среди радостных и комплиментарных комментариев появился и супруг-юморист.

«Красотка 😍😘», — написал Харламов.

Подписчики тут же дали совет мужу Кристины, который, как им показалось, будет идеально соответствовать незамысловатому плану жены.

«Укладывай, корми и купай», — гласил он.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал об отпуске звезды Comedy Woman Надежды Сысоевой.

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