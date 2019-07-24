В Росстате объяснили рост притока мигрантов в Россию в начале года

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объяснила резкий рост числа мигрантов в России с начала 2019 года. По данным ведомства, причиной увеличения показателей стало получение от МВД РФ более точных данных, которые теперь регистрируются с помощью формы федерального статистического наблюдения. Ранее для этого использовались листки учета прибытия и выбытия.

« Предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло », — цитирует РБК сообщение Росстата.

Кроме того, показатель роста числа мигрантов связан и с тем, что в эту категорию попали те, кто получил временную регистрацию в России.

Ранее на увеличение прироста населения за счет приезжих обратили внимание эксперты в области демографии и миграции. По их данным, если в первые месяцы 2019 года в РФ въехали 218,6 тысячи человек, то за этот же период прошлого года — 177,3 тысячи, при этом число выбывших практически не изменилось.

В июле 2019 года в Москве были задержаны госслужащие за организацию незаконной миграции.