Репортаж: легко ли устроиться таксистом, не имея на руках водительского удостоверения

До сих пор непонятно, кто ответит за смертельную аварию в Петербурге с участием машины агрегатора такси.

Как признали в компании, за рулем находился посторонний человек — водительского удостоверения при нем не нашли. При этом он стал виновником ДТП, в котором погибли двое человек.

Автомобиль виновника смертельной аварии принадлежал петербургской компании. На ее балансе более 40 машин, купленных по договору лизинга. Но, как удалось выяснить, к таксомоторной деятельности фирма не имеет отношения. По данным базы СПАРК — компания занимается оптовой торговлей брендовой одежды. Владелец фирмы — Артур Ковмир и его супруга — судя из фотографий в социальной сети — большие любители курортного отдыха.

Наш корреспондент Алексей Полторанин нашел тот самый автопарк, где числилась машина и проверил, нужны ли там права, чтобы стать таксистом.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи возбудили дело по факту ДТП с таксистом без прав в Петербурге.