«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram

Супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в социальной сети в юмористической манере посетовала, что президент Украины Владимир Зеленский отписался от нее в Instagram. Причем об этом факте, ей сообщили внимательные подписчики, как впрочем, и о том, что он когда-то стал с ней «дружить» на просторах интернета.
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Один из подписчиков в ответ шутливо предположил, что дело в том, что она его «не лайкала».
«Власть меняет людей.😂 Изменился раньше, чем начал властвовать»
«Что-то пошло не так в ваших виртуальных отношениях 😉. Но политика наука тонкая. Уговорите вашего мужа подписаться на его жену. Может тогда насладиться», — поддержали юмористический настрой Жанны подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна поделилась провокационным фото с пляжа.