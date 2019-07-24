«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram

Супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в социальной сети в юмористической манере посетовала, что президент Украины Владимир Зеленский отписался от нее в Instagram. Причем об этом факте, ей сообщили внимательные подписчики, как впрочем, и о том, что он когда-то стал с ней «дружить» на просторах интернета.

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«Примерно месяц назад мои любознательные подписчики сообщили мне, что президент Украины Владимир Александрович Зеленский подписан на меня. Сегодня мои наблюдательные подписчики написали, что он отписался от меня. У меня в связи с этим всего два вопроса. Что я сделала, что президент Украины подписался на меня, а самое главное, что я сделала, что он от меня отписалс я», — шутливо отметила Мартиросян.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Один из подписчиков в ответ шутливо предположил, что дело в том, что она его «не лайкала».

«Власть меняет людей.😂 Изменился раньше, чем начал властвовать»

«Что-то пошло не так в ваших виртуальных отношениях 😉. Но политика наука тонкая. Уговорите вашего мужа подписаться на его жену. Может тогда насладиться», — поддержали юмористический настрой Жанны подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна поделилась провокационным фото с пляжа.