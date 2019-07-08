«Надела только сумку»: жена Мартиросяна поделилась провокационным фото с пляжа

, 19:20 Фото 85

Жанна Мартиросян иронично пошутила над пляжной сумкой, скрывающей от взгяда окружающих наличие на ней купальника.

Фото : Instagram @jannalevina_martirosyan

Комик Гарик Мартиросян в браке со своей супругой Жанной уже более 20 лет. Жена именитого артиста тоже не против пошутить — недавно она поделилась со своими подписчиками «голым» фото, созданным благодаря удачному ракурсу.

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На снимке Жанна позирует в пляжной раздевалке с большой красной сумкой, которая практически полностью прикрывает тело женщины. Из-за это не видно, есть ли на Мартиросян какая-то одежда, и создается впечатление, что загорать она решила обнаженной.

«Вот так выйдешь из раздевалки на пляж. С одной стороны купальник надела, с другой стороны — только сумку», — цитирует Teleprogramma.pro подпись к снимку.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гарик Мартиросян насмешил поклонников архивным фото с Харламовым.

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