Иран необходимо вовлекать в диалог, а не выставлять его виновником того, что происходит на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

По мнению Сергея Лаврова, только мирным путем можно решить проблемы безопасности в регионе.

«Я убежден, что Иран надо вовлекать в диалог. Мы об этом говорим с нашими американскими и израильскими коллегами. Убежден, что мы будем отстаивать эту позицию все более и более эффективно, потому что все больше стран понимают тупиковость любых авантюрных агрессивных военных сценариев», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что «немало „горячих голов“ в Вашингтоне хотят решать проблему с Ираном военным путем. У Дональда Трампа таких настроений нет».

В российском МИДе также опубликовали концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Предлагается создать единую антитеррористическую коалицию под эгидой Совбеза ООН.