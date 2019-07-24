«Иран надо вовлекать в диалог» — Сергей Лавров о ситуации на Ближнем Востоке

, 12:35 Эфирная новость 33

Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что большинство стран понимают «тупиковость любых авантюрных агрессивных военных сценариев».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Антон Денисов

Иран необходимо вовлекать в диалог, а не выставлять его виновником того, что происходит на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

По мнению Сергея Лаврова, только мирным путем можно решить проблемы безопасности в регионе.

«Я убежден, что Иран надо вовлекать в диалог. Мы об этом говорим с нашими американскими и израильскими коллегами. Убежден, что мы будем отстаивать эту позицию все более и более эффективно, потому что все больше стран понимают тупиковость любых авантюрных агрессивных военных сценариев», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров также отметил, что «немало „горячих голов“ в Вашингтоне хотят решать проблему с Ираном военным путем. У Дональда Трампа таких настроений нет».

В российском МИДе также опубликовали концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Предлагается создать единую антитеррористическую коалицию под эгидой Совбеза ООН.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

13:19
Таможенный сбор за посылки из-за рубежа может повыситься вдвое — Минфин РФ
13:05
55-летняя Кортни Кокс похвасталась красивой фигурой — видео
12:58
Звонок в скорую хотят приравнять к согласию на медицинскую помощь
12:46
Варнава устроила завтрак в стиле «Секса в большом городе» — видео
12:35
«Иран надо вовлекать в диалог» — Сергей Лавров о ситуации на Ближнем Востоке
12:27
«Знакомьтесь»: Екатерина Вуличенко официально представила сына фанатам

Сейчас читают

«Качок!» Фанаты восхитились фигурой 25-летней Анастасии Уколовой
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко
Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги