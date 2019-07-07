Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает увеличивать объемы по обогащению урана выше уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на замглавы МИД страны Аббаса Аракчи.
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Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что данный шаг Тегерана является своего рода предупреждением о необходимости возврата к полноценному диалогу в рамках сделки. В случае, если Соединенные Штаты и страны Европы будут продолжать агрессивную политику в отношении Тегерана, то ядерная программа страны будет планомерно наращивать норму обогащения.
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Аббас Аракчи отметил, что процесс обогащения должен стартовать 8 июля. В данный момент решаются технические вопросы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тегеране предрекли уничтожение Израиля за полчаса в случае атаки США на Иран.