Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает увеличивать объемы по обогащению урана выше уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на замглавы МИД страны Аббаса Аракчи.

« Мы собираемся перейти порог в 3,67% », — цитирует Аббаса Аракчи РИА Новости.

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что данный шаг Тегерана является своего рода предупреждением о необходимости возврата к полноценному диалогу в рамках сделки. В случае, если Соединенные Штаты и страны Европы будут продолжать агрессивную политику в отношении Тегерана, то ядерная программа страны будет планомерно наращивать норму обогащения.

« Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней », — заключил Аббас Аракчи.

Аббас Аракчи отметил, что процесс обогащения должен стартовать 8 июля. В данный момент решаются технические вопросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тегеране предрекли уничтожение Израиля за полчаса в случае атаки США на Иран.