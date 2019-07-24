На Москве-реке перевернулась лодка — есть пострадавшие

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По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 15 человек.

Фото : © РИА Новости / Сергей Пятаков

В среду, 24 июля, на Москве-реке перевернулось прогулочное судно. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера экстренных служб в 9.55 утра. ЧП произошло в районе Новорижского шоссе 22, под мостом.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали 15 человек. К месту происшествия выехали экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти неизвестный на озере обстрелял лодку с детьми. Людям на сдувающемся плавсредстве с трудом удалось достичь берега озера Круглое во Всеволожске. 

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