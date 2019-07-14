Неизвестный обстрелял лодку с детьми и взрослыми на озере в Ленобласти — фото

, 17:13 Эксклюзивное интервью 9

Людям на сдувающемся плавсредстве с трудом удалось достичь берега озера Круглое во Всеволожске.

Фото : ВКонтакте @spb_today_unpublished

Неизвестный обстрелял надувную лодку со взрослыми и детьми вечером в субботу, 13 июля, во время их прогулки по озеру Круглое (также называется Большое) во Всеволожске Ленинградской области.

На плавсредстве находились двое мужчин, женщина и двое четырехлетних детей. Как рассказала 5-tv.ru свидетельница инцидента,  Александра, они неожиданно услышали выстрел со стороны леса, и пуля просвистела прямо над головой ребенка.

«Второй выстрел — буквально через десять секунд — пуля пробила баллон у лодки, она начала спускаться. Мы сразу же включили мотор на всю мощность и поплыли к берегу, пока не спустило дно на лодке», — рассказала она.

По ее словам, вторая пуля, 16-го калибра, «пробила не только бок лодки, но и пятку мужчине, но слава Богу, обошлось, пуля кость не достала».

ВКонтакте @spb_today_unpublished

Достигнув берега, они вызвали скорую и полицию. Там же они обнаружили в кустах еще одну лодку, у которой также были спущены бока, но надуто дно. Однако, по словам женщины, так как они были в панике, им не пришло в голову осмотреть плавсредство на предмет наличия там пулевых отверстий.

Забирали их с этой части суши уже родные и знакомые на моторных лодках, так как автотранспорт там проехать не может.

ВКонтакте @spb_today_unpublished

Александра подчеркнула, что уже полтора года с родными и знакомыми ездит на это озеро отдыхать, но подобный инцидент произошел впервые.

В свою очередь в полиции 5-tv.ru подтвердили факт поступления заявления мужчины 1985 года рождения, который сообщил о том, что во время отдыха со своей семьей вблизи озера Круглое, неизвестный открыл стрельбу из расположенной рядом лесополосы, а сам он получил ранение. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали мужчину 1961 года рождения.

Ранее житель Якутии расстрелял прибывших на вызов полицейских и покончил с собой.

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