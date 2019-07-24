Министерство финансов РФ предложило вдвое увеличить таможенный сбор за посылки из-за рубежа для личного пользования, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Речь идет об увеличении суммы сбора до 500 рублей. Исключениями будут являться автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов. Предположительно, нововведение может вступить в силу уже в 2020 году.

Сейчас при заказе иностранных товаров на сумму свыше 500 евро в месяц или более 31 килограмма россияне оплачивают сбор в 250 рублей. Сборы применяются в дополнение к пошлине, когда физическое лицо ввозит в страну товары стоимостью выше беспошлинного порога, в частности купленные в онлайн-магазинах.

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