Таможенный сбор за посылки из-за рубежа может повыситься вдвое — Минфин РФ

, 13:19 Видео 70

Нововведение может вступить в силу уже в 2020 году.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Владимир Песня

Министерство финансов РФ предложило вдвое увеличить таможенный сбор за посылки из-за рубежа для личного пользования, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Речь идет об увеличении суммы сбора до 500 рублей. Исключениями будут являться автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов. Предположительно, нововведение может вступить в силу уже в 2020 году.

Сейчас при заказе иностранных товаров на сумму свыше 500 евро в месяц или более 31 килограмма россияне оплачивают сбор в 250 рублей. Сборы применяются в дополнение к пошлине, когда физическое лицо ввозит в страну товары стоимостью выше беспошлинного порога, в частности купленные в онлайн-магазинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор проверит Ozon после масштабной утечки данных.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

14:47
«Обнаженная?»: Звезда «Холостяка» Клюкина удивила фанатов новым фото с пляжа
14:34
Видео: Беглов пообещал Петербургу инновационную систему борьбы с сосульками
14:21
«Минимум один ребенок»: нумеролог о будущем Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
14:10
В Петербурге торжественно встретили китайский ракетный эсминец «Сиань» — видео
13:55
Меган Маркл встретилась со своим кумиром детства и юности
13:43
Грабители избили и заперли в туалете экс-министра Франции

Сейчас читают

Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез
«Анорексия уже»: фанаты обсуждают снимок экс-возлюбленной Тимати в Сочи
«Готова мириться»: молодая жена Резо Гигинеишвили поделилась взглядами на успешный брак

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги