Роскомнадзор проверит Ozon после масштабной утечки данных

Роскомнадзор разберется с утечкой персональных данных пользователей интернет-магазина Ozon. 11 июля в компанию будет направлен официальный запрос. Как стало известно, на днях в открытом доступе оказались данные почти полумиллиона клиентов Ozon. Это адреса электронных почтовых ящиков и пароли пользователей. Предполагают, что утечка произошла около полугода назад. Однако все это время компания скрывала информацию об инциденте, тем самым поставила под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор уличил Google в недостаточной фильтрации запрещенного контента.