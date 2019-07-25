Гипсовые бюсты президента Украины Владимира Зеленского вскоре поступят в продажу в Незалежной, сообщают местные издания. Высота бюста ручной работы составляет 23 сантиметра, а вес — 2,5 килограмма. По предварительным данным, приобрести его можно будет за две тысячи гривен, что равно примерно пяти тысячам рублей.

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Пока что украинцам предлагают три варианта расцветки изделия: мрамор и слоновая кость в глянцевом и матовом исполнении. В описании товара утверждается, что этот «отличный и уникальный подарок прекрасно украсит рабочий стол и интерьер».

Olx.ua