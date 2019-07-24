Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву 64 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе в 2014 году.

Передача состоялась на линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье с участием представителей Совместного центра координации и контроля (СЦКК) режима прекращения огня.

На фотографиях, размещенных в Facebook замминистром юстиции Украины Денисом Чернышовым, присутствует также Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой, Киеву переданы только те осужденные, которые захотели продолжить отбывать наказание на территории Украины.

« Это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики », — приводит ее слова РИА Новости.

Процесс передачи заключенных, осужденных до 2014 года стартовал в декабре 2018 года после достижения соответствующей договоренности в Минске.

Вместе с тем, команда президента Украины Владимира Зеленского упорно продолжает отказываться от какого-либо диалога с Донецкой и Луганской народными республиками для урегулирования конфликта. 23 июля в Киеве категорически отказалась предоставлять амнистию ополченцам, выступающим на стороне республик.