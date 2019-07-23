«Слуга народа» по-русски заявил о невозможности амнистии для ополченцев Донбасса

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В команде президента Украины продолжают твердить о «боевиках» из ДНР и ЛНР.

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Фото, видео : www.globallookpress.com/ © Sergii Kharchenko, YouTube/ Телеканал ICTV

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Украинский кризис 78

Команда президента Украины Владимира Зеленского категорически отказалась предоставлять амнистию ополченцам, выступающим в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет «Экономика сегодня».

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», — сказал главный политтехнолог украинского президента.

16 июля 2019 года в Незалежной вступил в силу закон о государственном языке, запрещающий публично говорить на русском, однако Дмитрий Разумков сделал данное заявление на русском языке.

В ходе предвыборной президентской кампании Зеленский своей главной задачей называл урегулирование конфликта в Донбассе, при чем мирным путем, что кардинально отличало его от соперника — Петра Порошенко. Однако после инаугурации 20 мая 2019 года риторика бывшего комика изменилась — переговоры с «боевиками» невозможны.

С полуночи 21 июля 2019 года в Донбассе начало действовать перемирие, однако спустя 12 часов украинские силовики его сорвали, обстреляв село на юге ДНР.

Тема:
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