Команда президента Украины Владимира Зеленского категорически отказалась предоставлять амнистию ополченцам, выступающим в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, пишет «Экономика сегодня».

« Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом », — сказал главный политтехнолог украинского президента.

16 июля 2019 года в Незалежной вступил в силу закон о государственном языке, запрещающий публично говорить на русском, однако Дмитрий Разумков сделал данное заявление на русском языке.

В ходе предвыборной президентской кампании Зеленский своей главной задачей называл урегулирование конфликта в Донбассе, при чем мирным путем, что кардинально отличало его от соперника — Петра Порошенко. Однако после инаугурации 20 мая 2019 года риторика бывшего комика изменилась — переговоры с «боевиками» невозможны.

С полуночи 21 июля 2019 года в Донбассе начало действовать перемирие, однако спустя 12 часов украинские силовики его сорвали, обстреляв село на юге ДНР.