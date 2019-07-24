В Москве задержан администратор Ваганьковского кладбища по подозрению в изготовлении бомбы

Администратор Ваганьковского кладбища Максим А. задержан в Москве по подозрению в изготовлении бомбы. Ранее сообщалось, что 15 июля в здании администрации кладбища произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает «МК» со ссылкой на телеграм-канал, в ходе расследования выяснилось, что в руках пострадавшего мужчины сдетонировал запал ручной гранаты. Он был госпитализирован с серьезными травмами рук. По версии следователей, взрывоопасное устройство изготовил сам раненый. Для каких целей — сейчас выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве, уничтожившем три гаража в Омске общей площадью 50 квадратных метров. ЧП утром произошло 21 июля.