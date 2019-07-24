В Москве задержан администратор Ваганьковского кладбища по подозрению в изготовлении бомбы

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По версии следствия, работник кладбища сам изготовил взрывное устройство, при детонации которого 15 июля пострадали два человека.

Фото : www.globallookpress.com

Администратор Ваганьковского кладбища Максим А. задержан в Москве по подозрению в изготовлении бомбы. Ранее сообщалось, что 15 июля в здании администрации кладбища произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает «МК» со ссылкой на телеграм-канал, в ходе расследования выяснилось, что в руках пострадавшего мужчины сдетонировал запал ручной гранаты. Он был госпитализирован с серьезными травмами рук. По версии следователей, взрывоопасное устройство изготовил сам раненый. Для каких целей — сейчас выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве, уничтожившем три гаража в Омске общей площадью 50 квадратных метров. ЧП утром произошло 21 июля.

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