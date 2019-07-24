Старшая дочь Народной артистки РФ Веры Глаголевой, актриса и балерина Большого театра Анна Нахапетова поделилась в Instagram фото своей дочери Полины и двоих племянников — Кирилла и Мирона.

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Мальчики — дети средней дочери Глаголевой Марии. На снимке они одеты в деловые костюмы, а девочка — в строгое платье. Их глаза светятся радостью и они уверенно смотрят в фотокамеру.

« Наши, такие уже повзрослевшие дети. Как же все-таки быстро они растут », — подписала Анна свой пост.

Instagram @anahapetova

Однако на этом детском семейном фото не хватает еще одного внука Глаголевой — Сергея Овечкина, рожденного младшей дочерью Глаголевой Анастасией Шубской в браке от именитого хоккеиста — капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Ovi.

Все равно подписчики Нахапетовой засыпали комплиментами подрастающее поколение любимой артистки, назвав их «детьми повышенной симпатичности», «славными» и «чудесными», а также пожелали здоровья и счастья.

Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года после продолжительной борьбы с раком желудка. Все члены ее семьи регулярно публикуют о ней трогательные посты.