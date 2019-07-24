«Гепард!» Звезда Comedy Woman позирует в «леопардовом» купальнике — видео

, 21:54 Видео 298

Надежда Сысоева отдыхает на Шри-Ланке и делится с поклонниками приятными моментами с путешествия.

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Фото, видео : Instagram @inadenka

Звезда Comedy Woman — Надежда Сысоева — показала подписчикам, как проводит свой отпуск на Шри-Ланке. Артистка опубликовала видео, на котором позирует с доской для серфинга на песчаном пляже. Позади нее виднеется шумный океан.

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Также звезда разместила снимок, сделанный на террасе. На девушке леопардовый купальник, демонстрирующий ее идеальную фигуру.

«Кошечка добрая, если ты понимаешь, о чем я», — подписала публикацию артистка.

Instagram @inadenka

Поклонники пришли в восторг от такого «питомца».

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«Слишком классная!»

«Надя, ты космос!»»

«Отличный купальник, Наденька!»

«Вы прям гепард»;

«Красотень-то какая!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надя Сысоева призналась, что потеряла надежду когда-нибудь выйти замуж.

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