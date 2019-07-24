Звезда Comedy Woman — Надежда Сысоева — показала подписчикам, как проводит свой отпуск на Шри-Ланке. Артистка опубликовала видео, на котором позирует с доской для серфинга на песчаном пляже. Позади нее виднеется шумный океан.

Цербер или Гарпия? Темную сторону личности можно узнать по гороскопу древних эллинов

Также звезда разместила снимок, сделанный на террасе. На девушке леопардовый купальник, демонстрирующий ее идеальную фигуру.

«Кошечка добрая, если ты понимаешь, о чем я», — подписала публикацию артистка.

Instagram @inadenka

Поклонники пришли в восторг от такого «питомца».

Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу

«Слишком классная!»

«Надя, ты космос!»»

«Отличный купальник, Наденька!»

«Вы прям гепард»;

«Красотень-то какая!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надя Сысоева призналась, что потеряла надежду когда-нибудь выйти замуж.