«Любимые от любимого»: Боня похвасталась огромным букетом от тайного ухажера

Светская львица Виктория Боня похвасталась огромным букетом пионов на своей странице в Instagram и намекнула на тайного возлюбленного, пишут Дни.ру.

Красотка опубликовала фотографию, на которой позирует с целой охапкой цветов.

« Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!!! #муррр », — гласит интригующая подпись.

Instagram @victoriabonya

«Мурлыкающее» настроение Бони подхватили поклонники в комментариях.

«Самые красивые цветы, 💐 для самой красивой леди. Вика, ты самая лучшая, самая красивая, самая душевная. Я очень рада, за то, что у тебя есть любящий тебя мужчина», — гласит один из них.

В начале июня появились слухи о беременности бывшей участницы шоу «Дом-2», однако Виктория решительно их опровергла и поблагодарила подписчиков за внимание и заботу.

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