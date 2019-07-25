Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым продолжают наслаждаться отдыхом в Дубае и делятся с подписчиками в Instagram деталями путешествия. На этот раз девушку поразила, казалось бы, обычная поездка в такси.

« Местные таксисты шарят. Сам включил нам русскую музыку, мы были удивлены такому плейлисту », — подписала она ролик.

На кадрах Алена с подругой едут на заднем сиденье автомобиля и с удовольствием подпевают отечественному исполнителю.

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Ранее 22-летняя невестка Кристины Орбакайте, которая впервые оказалась в Объединенных Арабских Эмиратах, уже рассказала, что единственное время выбраться на пляж и не растаять от жары — это после пяти вечера. Краснова также объяснила подписчикам, почему позволяет себе носить мини-юбку в этой мусульманской стране.