Почему Меган Маркл испытывает неприязнь к сестре Кейт Миддлтон

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Супруга принца Гарри оказалась в неловком положении во время женского финала Уимблдона.

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Фото, видео : Instagram @sussexroyal, globalloolpress /Paul Marriott, via www.imago-ima, /Stephen Lock, /Chryslene Caillaud, via www.imag

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пережила массу неприятных моментов во время женского финала теннисного турнира Уимблдон в Лондоне.

Супруга принца Гарри посетила знаковое событие в мировом спорте вместе с Кейт Миддлтон и ее младшей сестрой Пиппой. Королевские особы заняли свои места на VIP-трибуне. Причем Меган Маркл оказалась в центре между двумя сестрами и чувствовала явный дискомфорт.

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Супруга принца Уильяма же, напротив, пыталась наладить диалог со снохой после неудачного посещения благотворительного матча по конному поло. Несмотря на все попытки Миддлтон, было видно, как неловко себя ощущает Маркл в этом «сэндвиче». Стоит отметить, что герцогиня Сассекская нашла в себе силы и все-таки досидела до конца матча.

Повод для личной неприязни к Пиппе у Меган имеется основательный. Младшую сестру Миддлтон в юности называли «охотницей за аристократами», а ее главной мечтой был именно принц Гарри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Меган Маркл с кумиром своей юности.

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