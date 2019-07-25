Почему Меган Маркл испытывает неприязнь к сестре Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пережила массу неприятных моментов во время женского финала теннисного турнира Уимблдон в Лондоне.

Супруга принца Гарри посетила знаковое событие в мировом спорте вместе с Кейт Миддлтон и ее младшей сестрой Пиппой. Королевские особы заняли свои места на VIP-трибуне. Причем Меган Маркл оказалась в центре между двумя сестрами и чувствовала явный дискомфорт.

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Супруга принца Уильяма же, напротив, пыталась наладить диалог со снохой после неудачного посещения благотворительного матча по конному поло. Несмотря на все попытки Миддлтон, было видно, как неловко себя ощущает Маркл в этом «сэндвиче». Стоит отметить, что герцогиня Сассекская нашла в себе силы и все-таки досидела до конца матча.

Повод для личной неприязни к Пиппе у Меган имеется основательный. Младшую сестру Миддлтон в юности называли «охотницей за аристократами», а ее главной мечтой был именно принц Гарри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Меган Маркл с кумиром своей юности.