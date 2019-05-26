Почему фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO

После выхода финальной серии саги «Игра престолов» резко возросло число пользователей, которые ищут в сети, как отписаться от HBO. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Согласно статистике, во время трансляции сериала поисковые запросы по отписке от канала не превышали 25 баллов. После окончания финального сезона этот показатель подскочил до 100-бальной отметки.

Как отмечает ФАН, аналогичная ситуация уже наблюдалась, однако перепады не были такими резкими. Не исключено, что на отписку повлияло разочарование поклонников заключительной серией фантастической кинокартины.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поклонники были недовольны проработкой персонажей и обратили внимание на многочисленные киноляпы, допущенные сценаристами. Они потребовали от HBO переснять заключительный сезон «Игры престолов» и даже подписали соответствующую петицию.