Полуголая Каменских поведала поклонникам об эффективном тайм-менеджменте — фото

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Певица решила сопроводить полезный текст снимком, который привлечет внимание фанатов со 100%-ной вероятностью.

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Фото, видео : Instagram @kamenskux

Певица Анастасия Каменских решила рассказать поклонникам о своем обычном плане дня, тем самым ответив на самый популярный вопрос в своем аккаунте в Instagram — как она все успевает. По словам артистки, чаще всего она встает аж в шесть утра, затем уделяет время спорту и приступает ко всем остальным делам. Однако полезный, казалось бы, пост сопроводила фотографией в нижнем белье.

Instagram @kamenskux

«Такая красивая!» — сделал Каменских комплимент один из поклонников.

«Какая вкусная!» — добавил другой.

«Ты топ!» — не сдержался еще один пользователь.

«А у Насти отличная фигурка», — похвалил певицу очередной юзер.

Анастасия Каменских, в свою очередь, поблагодарила подписчиков.

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