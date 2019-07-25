Певица Анастасия Каменских решила рассказать поклонникам о своем обычном плане дня, тем самым ответив на самый популярный вопрос в своем аккаунте в Instagram — как она все успевает. По словам артистки, чаще всего она встает аж в шесть утра, затем уделяет время спорту и приступает ко всем остальным делам. Однако полезный, казалось бы, пост сопроводила фотографией в нижнем белье.
«Такая красивая!» — сделал Каменских комплимент один из поклонников.
«Какая вкусная!» — добавил другой.
«Ты топ!» — не сдержался еще один пользователь.
«А у Насти отличная фигурка», — похвалил певицу очередной юзер.
Анастасия Каменских, в свою очередь, поблагодарила подписчиков.
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