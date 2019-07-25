Погибшего при спасении детей в Хабаровском крае 10-летнего Алексея Мартыненко посмертно наградят

, 11:51 Эфирная новость 34

Власти края приняли решение представить к государственной награде мальчика, который скончался от ожогов, полученных во время спасения своих сверстников из горящих палаток в лагере «Холдоми».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

В Хабаровском крае закрывают «Холдоми», где во время пожара погибли четверо детей. Всех воспитанников, которые оставались в оздоровительном лагере, сегодня отправили домой. Администрация базы отдыха уже заявила, что готова вернуть деньги за проданные путевки.

Между тем в больнице до сих пор остаются двое детей, пострадавших во время пожара. По словам врачей, их состояние удовлетворительное. С подростками работают психологи.

В ближайшее время власти Хабаровского края намерены представить к награде 10-летнего Алексея Мартыненко, который спасал детей во время пожара в палаточном городке. Мальчик получил тяжелые ожоги и скончался в больнице. Между тем, дети, которым удалось спастись из огня, рассказали, как проходила эвакуация. По их словам, пожарные приехали не сразу.

Тем временем Солнечный районный суд приступил к рассмотрению меры пресечения фигурантам дела о пожаре в «Холдоми». Фигурантов трое: директор организации, которой принадлежит лагерь, директор самого лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровском крае объявили трехдневный траур из-за гибели детей в лагере.

Читайте также

+21° Днём +22°
Ночью +11°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

12:05
Таксиста, устроившего смертельное ДТП в Петербурге, доставили в суд — видео
11:51
Погибшего при спасении детей в Хабаровском крае 10-летнего Алексея Мартыненко посмертно наградят
11:40
Ляйсан Утяшева в коктейльном платье показала, как надо ловить рыбу — видео
11:27
«Будет жарко!»: Сестра Маликова рассказала, куда сбежит из холодной Москвы
11:11
Во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал» приняли участие более полумиллиона студентов
10:58
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом — видео

Сейчас читают

Почему Меган Маркл испытывает неприязнь к сестре Кейт Миддлтон
Полуголая Каменских поведала поклонникам об эффективном тайм-менеджменте — фото
Строительство газопровода «Северный поток — 2» приближается к историческому этапу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги