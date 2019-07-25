Погибшего при спасении детей в Хабаровском крае 10-летнего Алексея Мартыненко посмертно наградят

В Хабаровском крае закрывают «Холдоми», где во время пожара погибли четверо детей. Всех воспитанников, которые оставались в оздоровительном лагере, сегодня отправили домой. Администрация базы отдыха уже заявила, что готова вернуть деньги за проданные путевки.

Между тем в больнице до сих пор остаются двое детей, пострадавших во время пожара. По словам врачей, их состояние удовлетворительное. С подростками работают психологи.

В ближайшее время власти Хабаровского края намерены представить к награде 10-летнего Алексея Мартыненко, который спасал детей во время пожара в палаточном городке. Мальчик получил тяжелые ожоги и скончался в больнице. Между тем, дети, которым удалось спастись из огня, рассказали, как проходила эвакуация. По их словам, пожарные приехали не сразу.

Тем временем Солнечный районный суд приступил к рассмотрению меры пресечения фигурантам дела о пожаре в «Холдоми». Фигурантов трое: директор организации, которой принадлежит лагерь, директор самого лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровском крае объявили трехдневный траур из-за гибели детей в лагере.