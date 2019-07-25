Российская бегунья разбилась насмерть в результате крушения вертолета в Италии

Екатерина Кархина — российская бегунья — вместе с мужем Максимом Сычевым, находившимся за штурвалом, отправились на вертолете Robinson в один из итальянских городов. 22 июля воздушное судно вылетело с озера Комо и рухнуло в воду неподалеку от острова Горгона.

Тело 28-летней бегуньи Екатерина Кархиной обнаружено и отправлено в близлежащий порт. Максима Сычева ищут водолазы. Место крушения оцеплено надувными понтонами. Пока мужчина находится в статусе без вести пропавшего.

Гражданка России Екатерина Каршина неоднократно занимала призовые места в спортивных состязаниях, проходящих в Италии. Бегунья предпочитала марафонские дистанции. Об этом сообщает РЕН. ТВ.

В настоящее время по факту крушения вертолета следственные органы проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Федерации сверхлегкой авиации погиб при крушении вертолета.